Grande Fratello Vip 5, dimezzata la diretta quotidiana dalla casa: rivolta su Twitter

La diretta quotidiana del Grande Fratello Vip 5 ha perso una regia: l'azienda ha comunicato la decisione sui social attribuendo la causa alla salvaguardia della salute dei collaboratori. Su Twitter monta la protesta di chi teme che la decisione favorirà alcuni concorrenti a discapito di altri.

Era da circa 24 ore che il popolo di Twitter aveva notato problemi nella Regia 2, rimasta per tutta la giornata di martedì senza audio. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del Grande Fratello pubblicato sulle pagine social: "La situazione d'emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile".

La decisione di Mediaset è stata accolta con grande disappunto sui social, la doppia regia dà la possibilità al pubblico che segue il programma dal PC o dall'applicazione di cambiare inquadratura e poter seguire il suo concorrente preferito avendo una panoramica completa di quello che succede nella casa. Venerdì prossimo entreranno altri tre concorrenti, gli inquilini della casa di Cinecittà diventeranno 16 e a quel punto sarà impossibile seguire le dinamiche della casa con un'unica regia. Molti temono che la scelta favorirà alcuni concorrenti, come Elisabetta Gregoraci, le cui interminabili sessioni di trucco sono diventate il bersaglio del pubblico che segue la diretta e la commenta sui social

È ancora più chiaro chi dobbiamo eliminare. 😬 per i tutorial trucco c’è Clio Make Up. — Lai. (@ziaaLai) November 4, 2020

Vista la situazione di emergenza ci sta, per carità, anche perché purtroppo hanno dovuto ridurre il personale, però a questo punto che facciano vedere un po’ tutti o almeno situazioni più interessanti, non la regia puntata h24 su eligreg persino mentre si trucca o dorme. — Twinkle (@Twinkle27021524) November 4, 2020

Alcuni temono che la decisione non sia legata all'emergenza sanitaria ma sia un modo per censure i continui scivoloni dei 'vipponi' od orientare le preferenze del pubblico.

Dai così sarà più facile censurare le continue pessime uscite di alcuni concorrenti #GFVIP — Ⓛ ⓐ ▸ (@atLaura__) November 4, 2020

CHE BELLO NON VEDO L'ORA DI VEDERE SOLO QUESTO pic.twitter.com/QZBEECX4zF — elenaclaire.🌧️ (@magicawaitsforu) November 4, 2020

Allora chiudano perché arrivare a febbraio coi gregorelli no grazie. Ho fatto in tempo a preparare la cena e ancora la regia è ferma su quei due. Questo #gfvip somministrato con daytime falsati e puntate predigerite non mi interessa. — m.angela.vilo (@ViloAngela) November 4, 2020

I più critici hanno deciso di abbandonare la diretta h24 e seguire il programma attraverso i social, in attesa che in tempo di smartworking Mediaset possa trovare una soluzione a questa dimezzamento della regia che svilisce il reality.

Ragazzi avvisatemi quando si tornerà ad avere la doppia regia

Così è inguardabile

Ci si vede si spera presto

Tutto quello che riguarda le persone che mi interessano lo recupererò grazie a chi avrà voglia di continuare a vedere questa regia unica e postare cose #gfvip — Mary1986 (@DarcyloveLizzy) November 4, 2020

e volete farlo finire a febbraio? chiudete il programma a dicembre che sta andando a rotoli, il taglio inevitabile di screen time a scapito di alcuni concorrenti e a favore dei vostri preferiti è la ciliegina sulla torta di un'edizione gestita malissimo — quipercaso (@quipercaso3) November 4, 2020