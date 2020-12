Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: "La produzione fa preferenze"

Dayane Mello è arrabbiata con la produzione del Grande Fratello Vip 5: secondo la modella brasiliana le vengono fatte poche sorprese e dedicato poco spazio durante le dirette televisive.

Ieri sera la puntata del Grande Fratello Vip 5 ha dedicato poco spazio a Dayane Mello, solo una breve clip nella quale diceva di godere delle sofferenze degli altri concorrenti dopo la decisione di allungare la trasmissione fino all'8 febbraio. La modella nelle ultime puntate ha potuto vedere solo un filmato della figlia Sofia di sei anni ma non ha incontrato nessun familiare, neanche attraverso videochiamate, mentre ad altri concorrenti sono state riservate molte sorprese. Dayane era rimasta male anche venerdì scorso quando Alfonso Signorini aveva parlato ai gieffini nella casa, diviso solo da un vetro: il conduttore aveva speso parole d'incoraggiamento per tutti, anche per la Mello, ma l'aveva anche definita "una rompicog..ni".

Dayne ieri parlando con alcune coinquiline ha detto "Io capisco che dite che non fanno preferenze. Però voi dovete capire anche me. Non mi hanno fatto mai sorprese. Io voglio vedere qualcuno e non l'ho mai visto. Questa cosa non è più stimolante. Mi hanno passato un video di tre secondi e non riesco a vedere niente, a Enock, cavoli, solo perché hanno visto lui debole e che è un ragazzo che non ha mai fatto televisione gli hanno mandato...", poi la regia ha staccato ma certamente la modella si riferiva alle numerose sorprese ricevute dal fratello di Mario Balotelli.

Nell'ultima settimana Dayane ha avuto numerosi ripensamenti, è in dubbio se rimanere o meno, se accettare il prolungamento del programma. Come abbiamo detto la Mello è mamma di una bambina di sei anni e sente che è arrivato il momento di starle vicino. Parlando con Adua del Vesco ha detto di voler sentire a telefono la nonna della bambina, la mamma dell'ex compagno Stefano Sala che si sta occupando di Sofia in questo periodo.