Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello conosce la data di inizio di Sanremo: ecco come è possibile

Dayane Mello conosce la data di inizio del prossimo Festival di Sanremo: come questo sia possibile è qualcosa che forse, indirettamente, sanno Pupo e Tommaso Zorzi.

Lunedì prossimo finisce la più lunga edizione del Grande Fratello Vip e il giorno dopo sulla RAI inizierà il Festival di Sanremo 2021, la prima edizione della kermesse televisiva senza il pubblico in sala. Ieri Dayane Mello ha detto a Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta che la kermesse canora comincerà il prossimo 2 marzo, un'informazione che la modella brasiliana e tutti i concorrenti del reality, come da regolamento, non dovrebbero conoscere.

Molti sui social si sono chiesti come facesse Dayane a conoscere la risposta, si sono insospettiti soprattutto per la faccia stupita di Zelletta e dalla frase finale della Mello: "Come lo so? Eh lo so".

A rivelare la data della finale a Dayane potrebbe essere stato però Pupo perchè, dopo l'uscita di Maria Teresa Ruta dalla casa, aveva detto: "mancano due settimane a Sanremo", era il 12 febbraio.

Qualche giorno dopo in veranda Dayane aveva chiesto: "Ma è vero che tra due settimane inizia Sanremo?", Tommaso Zorzi le aveva risposto di sì e Pierpaolo Pretelli aveva chiaramente citato il 2 marzo. Una semplice questione di matematica insomma.

Subito dopo il conduttore del GF Late Show aveva aggiunto: "Io ho due spoileroni su Sanremo. Quando siamo entrati in macchina hanno abbassato subito, però due robe le ho sentite".

La data del 2 marzo quindi potrebbe essere venuta fuori in qualche confessionale o dai calcoli fatti dai concorrenti in base alle informazioni di Pupo, ma alla fine che importa, non è certo la cosa più atipica di questo Grande Fratello Vip 5.