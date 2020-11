Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ad Adua Del Vesco: "Vogliono farmi diventare pazza"

Dayane Mello è convinta che gli altri concorrenti vogliano farla impazzire: la modella brasiliana l'ha confessato all'amica Adua Del Vesco. All'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 infatti la modella brasiliana si è messa contro molti coinquilini che l'accusano di voler sfruttare il rapporto con Adua/ Rosalinda Cannavò solo per diventare più popolare e andare avanti nel gioco.

Il percorso di Dayane Mello all'interno del Grande Fratello Vip 5 è molto controverso, la modella brasiliana è accusata dai concorrenti di cercare solo visibilità. All'inizio la Mello aveva puntato Francesco Oppini che sembrava ricambiare l'interesse finché non è arrivata la sveglia di Alba Parietti che con un paio di post di fuoco contro la brasiliana, letti in studio da Alfonso Signorini, lo ha messo in riga.

Dayane, secondo le accuse dei social, dopo aver visto che l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è molta apprezzata al di fuori della casa, si è avvicinata molto ad Adua Del Vesco con baci e dichiarazioni d'amore che hanno messo in difficoltà la siciliana timorosa della reazione del fidanzato.

Dopo la diretta di ieri Dayane Mello ha parlato a lungo con Adua nella loro stanza a forma di lavatrice. La modella tra l'altro le ha detto "Mi guardano tutti diversamente... Patrizia mi dice di stare serena perché qua un giorno sei la buona, e l'altro sei la cattiva. Io capisco tutto di ognuno qua dentro e stanno cercando di farmi diventare pazza, perché mi vedono molto forte ma anche molto debole". Alla fine si sono salutate con il "ti voglio tanto bene" di Dyane a cui Adua ha risposto con il solito "ti amo" che potrebbe portarla di un prossimo confronto con il fidanzato. Dopo la fine della finta storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, d'altronde, il conduttore Alfonso Signorini è alla disperata ricerca di un nuova storia d'amore all'interno della casa.