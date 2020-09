Grande Fratello Vip 5, una concorrente: "Sono bisex", ma è polemica

Al Grande Fratello Vip 5 la concorrente Francesca Pepe ha detto di essere bisex suscitato molte polemiche sul web che non le crede: l'ex fiamma di Vittorio Sgarbi per difendersi dalle accuse di Tommaso Zorzi che le rimproverava di essersi rivolta a lui al femminile ha fatto un coming out che è sembrato solo di convenienza.

La terza diretta del Grande Fratello Vip 5 è stata incentrata sugli scivoloni di Francesca Pepe, o Franceska con la k come si presenta lei. L'influencer ha litigato con Tommaso Zorzi, è stata zittita da Alfonso Signorini che poi ha smentito la sua vittoria al concorso di Miss Europa. La Pepe da quando è entrata nella casa ha avuto varie discussioni con Zorzi che ieri l'ha accusata di essersi rivolta a lui usando il femminile. La concorrente per dimostrare che non ha nulla contro i gay ha detto di avere tendenze bisessuali, facendo un coming out a cui la rete non ha creduto, molti pensano che la modella lo abbia detto solo per convenienza.

Franceska con k: “Non ho niente contro i gay perché io sono la prima ad avere TENDENZE bisessuali”



Tendenze = al momento giusto fingerò che mi piaccia la gnocca per rimanere una settimana in più. #gfvip — Val (@bad4tlove_) September 21, 2020

Nel corso della diretta Francesca è stata duramente rimproverata da Alfonso Signorini perché alzava la voce e non gli dava la possibilità di intervenire "sei una gran maleducata questa è casa mia e quando vi dico 'scusate' significa che dovete lasciarmi parlare" ha detto il conduttore visibilmente irritato.

Poco dopo Alfonso Signorini ha smascherato una bugia della stessa Francesca che nella presentazione aveva affermato di aver vinto il concorso di Miss Europa 2016. "Non ho detto una bugia, ho detto di aver vinto la prima fascia" ha detto la Pepe. "No, tu hai detto di aver vinto il titolo di Miss Europa non la fascia, me lo ricordo bene" gli risponde Alfonso Signorini. Francesca prova ad aggrapparsi sugli specchi: "Eh va beh che differenza farà mai?" ma Alfonso non molla la presa "Quindi sei arrivata seconda...", e lei: "Eddai non stiamo qui a mettere i puntini sulle i".

Francesca Pepe è entrata nella casa del Grande Fratello venerdì, ha 28 anni e ha posato per Playboy ed ha avuto una relazione con Vittorio Sgarbi, ma pare sia durata solo una settimana, attualmente è single.