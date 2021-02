Grande Fratello Vip 5, Alda D’Eusanio: “Maria De Filippi non sa cos’è avere un figlio”

Continua il percorso sulle montagne russe di Alda D'Eusanio all'interno della casa di Cinecittà: dopo aver rischiato l'espulsione dal Grande Fratello vip 5, oggi la giornalista si è messa contro Maria De Filippi.

Alda D'Eusanio è uno dei concorrenti più temuti dalla regia del reality, le sue barzellette, le sue storie o aneddoti contengono sempre un particolare che vale la pena censurare. In questi giorni Alda D'Eusanio è stata varie volte in confessionale dove è stata richiamata dagli autori, ma la giornalista non sembra essersi arresa.

In una discussione con Dayane Mello, ha osato parlare male addirittura di Maria De Filippi, cosa che è stata prontamente segnalata dagli utenti di Twitter che hanno una vera venerazione per la "Queen Mary". Alda, alludendo all'istinto materno, ha detto alla Mello: "lei è una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio", riferendosi alla conduttrice di Amici.

La regia, che come abbiamo detto segue passo passo la giornalista, ha subito abbassato l'audio e azzerato i microfoni per poi cambiare inquadratura. La breve frase è stata subito catturata e commentata negativamente su Twitter. Molti hanno ricordato l'ottimo rapporto tra Maria e il figlio Gabriele, adottato nel Natale del 2004 dalla conduttrice e dal marito Maurizio Costanzo. Il ragazzo nato ne 1991 lavora con la madre anche se resta dietro le quinte dei programmi presentati e prodotti dalla De Filippi.