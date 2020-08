Grande Fratello Vip 5: svelati i 14 concorrenti?

Il cast del Grande Fratello Vip 5 sarebbe completo, i nomi dei 14 concorrenti scelti da Alfonso Signorini non sono stati ufficializzati da Mediaset ma, per i rumor, non ci sarebbero più dubbi.

Manca un mese all'apertura della porta rossa che i concorrenti del Grande Fratello Vip attraverseranno per entrare nella casa di Cinecittà. Tra conferme ed indiscrezioni il cast dei concorrenti è terminato e i quattordici nomi sarebbero stati scelti. Il programma sarà condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini che come opinionisti ha scelto ancora Pupo e la new entry Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Molti dei 14 concorrenti li riconoscerete subito, sono veri VIP, per qualcun atro basterà ricorrere ai servigi di Google. I nomi delle 7 donne selezionate sono quello della modella brasiliana Dayane Mello, le showgirl Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci, la contessa Patrizia De Blanck, la presentatrice Stefania Orlando, l'attrice Eva Grimaldi e Ludovica Pagani, speaker di radio 105 che qualcuno ricorderà per aver partecipato ad alcune puntate di Quelli che... il calcio.

La passata edizione del Grande Fratello Vip fu vinta da Paola Di Benedetto, chissà se questa volta non toccherà ad un maschietto, ecco i primi 7 uomini che entreranno nella casa: l'ex concorrente di Pechino Express Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, il cantante Riccardo Fogli, l'ex calciatore Nicola Ventola, il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, Enock Barwuah,fratello di Mario Balotelli.

Un cast che Signorini spera riesca ad attirare l'attenzione del pubblico, il vero giudice del successo di una trasmissione che quest'anno avrà due appuntamenti settimanali a partire da lunedì 14 settembre.