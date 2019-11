Grande Fratello Vip 4: Wanda Nara sarà opinionista insieme a Pupo

Il Grande Fratello Vip 4 ha arruolato anche Wanda Nara nella sua squadra come opinionista insieme a Pupo. A Canale 5, insomma, tutto è pronto per aprire ufficialmente il sipario sulla prossima stagione del reality, che dovrebbe tornare dal 7 gennaio 2020 in prima serata.

A fare gli onori di casa ci sarà Alfonso Signorini, promosso conduttore dopo aver fatto da spalla a Ilary Blasi nella passata stagione. E c'è naturalmente già grande attesa per Wanda Nara, la cui partecipazione era stata già in parte annunciata dalle numerose indiscrezioni ed è stata confermata qualche ora fa da un tweet dell'account ufficiale del Grande Fratello.

#GFVIP STA TORNANDO!

La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5...condotto per la prima volta da @alfosignorini!

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: @wandaicardi27 e @pupoghinazzi! pic.twitter.com/sxK5QgQ5Hw — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2019

La stessa Wanda Nara ha subito ripreso la notizia, twittando a sua volta per ringraziare Mediaset e Alfonso Signorini per questa nuova avventura televisiva, che si affianca a quella per Tiki Taka: "Sono molto felice per questa nuova opportunità in tv! Grande Fratello mi sto preparando, inizia il countdown! Grazie Alfonso Signorini per la fiducia, felice di lavorare con te e con Pupo! E grazie Mediaset per questa nuova e bellissima opportunità".

Meno certezze, invece, sul fronte dei concorrenti: per il momento, infatti, non è giunta nessuna dichiarazione ufficiale dai piani alti di Canale 5, anche se i rumor parlano con insistenza di Michele Cocuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto, mentre nelle ultime ore è stato il solito informatissimo Dagospia a spifferare la possibile presenza di Clizia Incorvaia.