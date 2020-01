Grande Fratello Vip 2020, tre nuovi concorrenti super sexy nella casa: chi sono

Al Grande Fratello Vip 2020 arrivano i tre nuovi concorrenti, tutti giovani e sexy, Gianluca Irpino Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini, tre "inviati speciali" pronti a risvegliare l'eros sopito delle concorrenti.

Il Grande Fratello VIP scopre i suoi California Dream Men, Alfonso Signorini prova a far alzare la tensione sessuale all'interno della Casa facendo entrare 3 Super Boys, programmati per provocare le donne della casa, con le quali passeranno del tempo nella Suite, come nelle peggiori feste di nubilato che abbiate mai immaginato.

Gianluca Irpino è il primo ad entrare, giocatore professionista di poker e corteggiatore a "Uomini e Donne" della tronista Veronica Burchielli. Possiede un husky con il quale condivide le sue foto su Instagram, dove gli piace mettere in mostra il suo fisico.

Il secondo ad entrare è Matteo Alessandroni, di lui sappiamo che è modello, calciatore e personal trainer. Nei mesi scorsi Carmen di Pietro ha detto di aver avuto una relazione con Matteo, anche se lui ha smentito (dopo aver guadagnato, grazie a lei, un paio di copertine).

L'ultimo 'Super Boy' è Jacopo Poponcini, calciatore e modello è stato tra i tentatori a Temptation Island 2019. Signorini lo presenta come un tipo 'Wild', ovvero selvaggio e in quanto tale si sottopone ad una bella doccia gelata che dovrebbe riempire gli occhi delle inquiline della Casa e risvegliarne gli ormoni, per la gioia di Signorini.

Intanto la loro missione, appena entrati nella casa, sembrava essere già a buon punto: Paola Di Benedetto ha ammirato Jacopo sotto la doccia gelata affermando: "è in forma!". Rita Rusic, rispondendo al conduttore, ha detto: "ne penso solo bene!". Nei prossimi giorni sapremo se i tre ragazzi programmati per alzare la tensione sessuale nella Casa porteranno a termine la loro missione.