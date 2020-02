Grande Fratello Vip 2020: Teresanna Pugliese, ecco chi è sua mamma Paola Liguori

Teresanna Pugliese, da venerdì è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ed è figlia d'arte, per così dire: sua mamma è Paola Liguori una ex attrice che ha lavorato con Fellini per poi ritirarsi.

Teresanna è la figlia di Paola Liguori, attrice napoletana nota per aver partecipato a Intervista, il film di Federico Fellini. Paola è un personaggio molto schivo, ma la figlia ha raccontato in alcune interviste televisive delle difficili condizioni economiche in cui la famiglia versava durante la sua infanzia. In base alle dichiarazioni di Teresanna Pugliese, sappiamo che nel 1991 Paola decide di scappare di casa, nel tentativo di ricostruirsi una vita. La donna affida i figli ad un convento napoletano per permettergli di vivere un'adolescenza dignitosa.

Qualche anno dopo Paola ritrova la stabilità economica e sentimentale con Giovanni, il suo nuovo compagno, e finalmente la famiglia si può riunire, i ragazzi lasciano il convento e vanno a vivere con lei.

Paola Liguori in una scena de L'intervista di Fellini

Artisticamente la carriera di Paola Liguori è legata alla sua partecipazione al film Intervista, il capolavoro di Federico Fellini, uscito nel 1987. La pellicola ricevette il premio per il quarantesimo anniversario del festival di Cannes nel quale fu presentato fuori concorso. Nel film, una troupe della TV giapponese giunge a Roma per intervistare Federico Fellini, mentre il regista sta preparando un film ispirato ad America di Franz Kafka e il suo alter ego Marcello Mastroianni, vestito da Mandrake, incontra l'amica Anita Ekberg. Fellini racconta ai giornalisti che nel 1940 arrivò a Cinecittà per un pezzo su di una diva dell'epoca. Paola Liguori interpretava Katya 'La Diva' su cui si sviluppa il racconto. Dopo aver recitato con Fellini, Paola Liguori partecipò ai provini per una parte nel film Mia moglie è una bestia, ma il ruolo fu affidato ad Eva Grimaldi. Dopo questa esperienza la Liguori si è ritirata dal cinema.