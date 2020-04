Grande Fratello Vip 2020, la semifinale stasera su Canale 5: prevista una tripla eliminazione

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà stasera su Canale 5, alle 21:20, con la semifinale di una delle edizioni più litigiose che la storia dello show ricordi. Edizione che, nonostante le polemiche e i colpi di scena, non è mai veramente decollata sul piano degli ascolti.

Intanto la produzione ha fatto sapere in giornata che stasera è prevista una tripla eliminazione, di conseguenza oltre all'eliminato tra i 3 nominati della settimana Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila, che verrà scelto con il televoto, saranno altri due gli inquilini che dovranno abbandonare per sempre la casa. E proprio a un passo dalla finale della prossima settimana, in cui Aristide e Sossio Aruta hanno già un posto assicurato.

Ancora per altri 7 giorni, dunque, gli inquilini della Casa continuano ad essere spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).