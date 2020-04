Grande Fratello Vip 2020, rissa sfiorata tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta con insulti e offese

Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip 2020 tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, che sono venuti quasi alle mani dopo essersi insultati reciprocamente. Sono dovuti intervenire gli altri coinquilini per separarli, chiedendo di rispettare la giornata di lutto nazionale.

Nuovo litigio con insulti al Grande Fratello Vip 2020. Cambiano i soggetti ma la musica resta la stessa, a pochi giorni dalla chiusura della Casa di Cinecittà i concorrenti continuano a non abbassare i toni. Questa volta sul ring salgono Teresanna Pugliese e Sossio Aruta: lo scontro fisico è stato evitato per un soffio, almeno questa è la sensazione che hanno avuto i telespettatori da casa, come potete vedere nel video.

Era l'ora di cena, Teresanna aveva preparato il pollo e aveva avuto da ridire sul fatto che Sossio lo avesse assaggiato "Non ti capisco, non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici. Non è che non voglio che mangi ma tu hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera...Allora le tue scuse sono state più che fasulle?". Sossio ha replicato: "Io non sono falso, non ti calcolo proprio. Ti avevo chiesto scusa perché avevo alzato la voce, ma io avverto che non c'è feeling. Se io avverto che una persona di me ha una pessima reputazione, io non mi sento di augurarle né il buongiorno, né il buonasera...Siamo in un posto in cui dobbiamo convivere per forza, allora accetti anche le mie imitazioni".

L'influencer e l'ex cavaliere di Uomini e donne over hanno iniziato ad urlare. Teresanna ha accusato Sossio di deriderla: "Visto che tu la mattina non dai né il buongiorno e la buonasera questo piatto non ti è dovuto. Se non mi saluti allora non deridermi! Con te ho giocato all'inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più". Aruta le ha risposto insultando il marito: "Modera i termini perché cane sarà quel cogl...ne che sta con te! Tu a me cane non me lo devi dire". Quando tra i due sembrava prossimo lo scontro fisico, gli altri concorrenti li hanno invitati a calmarsi. Patrick li ha allontanati ricordando che "oggi è giornata di lutto nazionale, non è giorno per litigare". L'ennesima scena di cui si poteva fare a meno in attesa della diretta di stasera su Canale 5.