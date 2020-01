Grande Fratello Vip 2020, quarta puntata stasera su Canale 5: chi sarà eliminato?

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, dalle 21:20, con la quarta puntata e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

La grande domanda che tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip 2020 si stanno facendo è essenzialmente una: chi verrà eliminato stasera tra Andrea Montovoli, che fa sospirare tutte le signorine, e Elisa De Panicis, che fa sospirare tutti i maschietti ma fa anche arrabbiare gli spettatori napoletani? Perchè sarà proprio uno di loro due il primo eliminato ufficiale della nuova edizione, dopo l'espulsione di Salvo Veneziano, a causa delle frasi sessiste rivolte a due concorrenti.

Ci sarà però un'altra questione spinosa da affrontare: cresce il fronte di chi chiede l'espulsione di Barbara Alberti, la treccia più fashion del piccolo schermo, per alcune frasi ingiuriose rivolte ad altri concorrenti, e in particolare si punta il dito contro quel "faccia da assassino" rivolto a Pasquale Laricchia.

Ospiti della puntata saranno due ex eccellenti: Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori.

