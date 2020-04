Grande fratello Vip 2020: Paola Di Benedetto è la vincitrice di questa edizione

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, la trionfatrice della serata ha vinto dopo un appassionante testa a testa che alla fine l'ha vista prevalere al televoto sul favorito Paolo Ciavarro.

La quarta edizione del Grande fratello Vip 2020 ha decretato la sua vincitrice. Paola Di Benedetto iscrive il suo nome nell'albo d'oro del programma dopo quelli di Alessia Macari, Daniele Bossari e Walter Nudo e si aggiudica il montepremi di 100.000 euro, la metà del quale sarà devoluto in beneficenza.

Questa edizione del Grande Fratello VIP è stata più lunga delle tre che l'hanno preceduta con ben 20 puntate. La Casa di Cinecittà ha aperto i battenti l'otto gennaio del 2020 e ha spento le sue luci solo stasera, dopo che la vincitrice si è chiusa la porta alle spalle. Rispetto alle precedenti edizioni i dati di ascolto non l'hanno sempre premiata, ma l'interesse sui social è stato tenuto alto dai vari litigi che giorno per giorno hanno accompagnato la vita dei gieffini.

PAOLA DI BENEDETTO VINCE LA QUARTA EDIZIONE DI #GFVIP! pic.twitter.com/vtCLAONb7B — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020

Sono stati due i concorrenti squalificati quest'anno: Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia, il primo per frasi violente e sessiste, la seconda per frasi ritenute inaccettabili dalla produzione. Andrea Montovoli ha invece lasciato il gioco per sua scelta. Sono ben ventinove i concorrenti che si sono alternati all'interno della Casa.

Quest'anno, nel corso della trasmissione, la realtà è entrata più volte nella Casa per via della peculiare situazione sanitaria vissuta in tutto il mondo. Eccezionalmente, la produzione ha permesso agli inquilini della Casa di mettersi anche in contatto telefonico con le loro famiglie, per essere rassicurati. Inoltre, dall'11 marzo, Signorini ha condotto il programma dagli studi di Cologno Monzese, in collegamento con Cinecittà, senza pubblico in studio e, in entrambi i set televisivi, sono state adottate le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza.