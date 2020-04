Grande Fratello VIP 2020, Paola Di Benedetto vince e dona tutto il montepremi in beneficenza

Ieri sera si è conclusa la quarta edizione del Grande Fratello VIP 2020 e Paola Di Benedetto è la nuova vincitrice che ha donato l'intero montepremi in beneficenza.

L'ultima puntata del Grande Fratello VIP 2020 ha tenuto incollati quasi quattro milioni e mezzo di persone davanti al televisore, un risultato superiore a quello del Grande Fratello VIP 3 che fu visto da circa un milione di spettatori in meno. Erano da poco passati trenta minuti del nuovo giorno quando Alfonso Signorini ha proclamato Paola Di Benedetto vincitrice del reality, come potete vedere in questo emozionante video.

Subito dopo la vittoria, Paola Di Benedetto ha fatto sapere di voler donare l'intero montepremi in beneficenza. Un bellissimo gesto che ha colto tutti di sorpresa, l'influencer non aveva confidato a nessuno di voler rinunciare all'importo in caso di vittoria. Il montepremi del reality è di centomila euro in gettoni d'oro, per regolamento il 50% della somma deve essere destinata ad Enti che fanno beneficenza. La parte destinata alla vincitrice dovrebbe andare alla Protezione Civile. Subito dopo la fine della trasmissione, Paola ha voluto ringraziare i suoi fan su Instagram.