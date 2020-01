Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis sotto la doccia: "Insaponami la schiena"

Grande Fratello Vip 2020: Elisa De Panicis provoca sotto la doccia

Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 2020 con la sua doccia hot attira l'attenzione dei coinquilini e del pubblico da casa che questa settimana dovrà decidere sulla sua permanenza nella casa con il televoto.

La doccia è stata da sempre uno dei momenti più hot del Grande Fratello e anche questa edizione de reality non si smentisce. L'influencer Elisa De Panicis ha deciso di deliziare i suoi coinquilini e i telespettatori e, come nei migliori film vietati ai minori di qualche decennio fa, la ragazza chiede ad Aristide di aiutarla a insaponare la schiena "Mi avvicino io a te e tu insaponi la schiena" dice all'archeologo che poco dopo le risponde ironicamente "Secondo me sei pulitissima, quando si lava mia madre non fa tutte queste smorfie".

Passano pochi secondi e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 diventano parte attiva dello spettacolino, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Fernanda Lessa, Andrea Denver e Antonio Zequila si avvicinano e allestiscono un finto set cinematografico con il classico "ciak si gira". Andrea usa delle scatole come cinepresa mentre Paolo si occupa delle luci "Tranquillo, la luce è buona, l'esposizione ottima". Tocca a Fernanda dare il via alla scena "Motore, partito, ciak... azione". Ci auguriamo che il padre settantenne della influencer non abbia assistito alla scena piccante messa in piedi dalla figlia, visto che Elisa De Panicis si è sempre detta preoccupata per la sua salute durante i vari battibecchi nei quali è stata protagonista.