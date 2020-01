Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la settima puntata: anticipazioni

Stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la settima puntata, in cui verrà eliminato uno tra Barbara Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese: anticipazioni.

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il settimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

La settima puntata vedrà uscire ancora un altro concorrente tra quelli in nomination: Fernanda Lessa, Barbara Alberti e Patrick Ray Pugliese. E a proposito di Barbara Alberti, che aveva momentaneamente abbandonato la Casa per sottoporsi a un controllo medico, ma è tornata tra i suoi compagni. Cosa accadrà? A pochi giorni dall'acceso confronto con Rita Rusic, Valeria Marini varca di nuovo la Porta Rossa per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Obiettivo: Antonella Elia ed Antonio Zequila. La showgirl non ha gradito i loro sgradevoli commenti e ancor meno la "piccante" rivelazione di Zequila. Il concorrente, infatti, durante la scorsa puntata, ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con la primadonna del Bagaglino. Quali saranno le loro reazioni?

Grandi lusinghe per le donne della Casa: tre "superboy" fanno il loro ingresso con il solo obiettivo di farle capitolare. Ci riusciranno? Dopo essere stata lasciata via social dalla fidanzata, Licia Nunez ha trascorso giorni complicati all'insegna dell'emotività. L'incontro con quella che è ormai la sua ex sarà chiarificatore?

A #CR4LaRepubblicaDelleDonne, Valeria Marini ha commentato gli insulti ricevuti alle sue spalle nella Casa del #GFVIP. La questione si sposta su un piano diverso: donne che insultano le donne. pic.twitter.com/2g3mQ7FNg7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2020

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

Come sempre, gli inquilini della Casa continuano ad essere spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).