Grande Fratello Vip 2020: il coronavirus blocca il figlio di Fabio Testi in Cina?

Il coronavirus entra al Grande Fratello Vip 2020? Stasera Fabio Testi potrebbe essere informato dalla produzione che il figlio è in Cina bloccato dalla diffusione del virus? Non lo escludiamo, ma la verità potrebbe essere molto meno drammatica.

La Casa del Grande Fratello è immune alla psicosi da coronavirus, mentre nel Paese non si parla d'altro, i concorrenti del reality, isolati dal resto del mondo, non sanno nulla dell'epidemia scoppiata in Cina. Eppure c'e' un concorrente che sarebbe interessato alla notizia, parliamo di Fabio Testi, l'attore ha il figlio, Fabio Jr., che vive a Shanghai.

Secondo quanto racconta il sito Wolfbreak, il ragazzo sta bene ma è bloccato in Cina, Paese verso a da cui al momento sono sospesi i voli. Fabio Jr. si trova a Shanghai insieme alla madre, la stilista spagnola Lola Navarro, e altri tre italiani con i quali gestisce il ristornate Funk A Deli. la notizia ha creato scalpore tra i fan dell'attore veronese, ma il suo agente ha gettato acqua sul fuoco facendo chiarezza. Fabio Jr. in realtà vive in Cina da anni, è rimasto a Shangai per sua espressa volontà, sta bene e, per il momento non pensa di rientrare in Italia, di questo è stata informata anche la produzione del reality.

Stasera vedremo se Alfonso Signorini ha intenzione di informare Fabio Testi, e gli altri concorrenti, di quanto sta accadendo nel mondo, facendo entrare il Coronavirus anche nella Casa più spiata della nazione.