Grande Fratello Vip 2020: Asia Valente ci ricasca “Sei un down”, poi piange (video)

Asia Valente teme la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020, per questo piange dopo aver ripetuto a Sossio Aruta la stessa frase che la settimana scorsa stava per costarle l'espulsione.

Asia Valente ci riprova a farsi squalificare. La scorsa settimana la concorrente aveva apostrofato Sossio con un "ma sei un down" dopo che il gieffino aveva fatto uno scherzo alle ragazze. I social avevano chiesto la squalifica, ma Asia era stata solo ammonita da Alfonso Signorini intento a difendere Antonella Elia dall'assalto di Valeria Marini e di Fernanda Lessa.

Purtroppo Asia oggi ci è ricaduta, evidentemente apostrofare le persone chiamandole "down" rientra nel suo lessico quotidiano. Mentre sulla Casa volteggiava un elicottero con uno striscione inneggiante a Licia Nunez: "Licia we love you, il tuo esercito di fans", Sossio, ancora lui, ha fatto un gavettone ad Asia. L'influencer gli ha detto "Sei un Down". Subito si è tappata la bocca e poco dopo è scoppiata a piangere. Circondata dalle ragazze che cercavano di calmarla ha detto "io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico. Io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui a non dire cose che non devo. Mo guardavamo per aria 'sto striscione e allora mi ha fatto 'sto gavettone, mi ha bagnata tutta e io gli ho detto: "Sei proprio...". Le ragazze cercano di farla calmare "Ti sei già scusata, non ti preoccupare!" mentre la regia chiede ad Antonella e Valeria di mettere il microfono.

E tra le insubordinazioni di Adriana Volpe ed il lessico inappropriato di Asia sono a due i concorrenti che mercoledì sera potrebbero essere cacciati dalla casa, ma mancano ancora cinque giorni alla diretta, tutto può ancora succedere.