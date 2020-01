Grande Fratello Vip 2020: ascolti TV al di sotto delle attese, battuto dalla fiction di Rai1 in calo

Gli ascolti TV di lunedì 20 gennaio vedono performance non particolarmente brillanti per la fiction di Rai1, che ha comunque battuto un Grande Fratello Vip 2020 che fatica a decollare.

Il Grande Fratello Vip 2020 continua a non brillare in fatto di ascolti TV nella serata di lunedì 20 gennaio 2020, ma neppure alla fiction di Rai1 va meglio e perde addirittura due punti di share rispetto al buon esordio della settimana passata.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 continua a non brillare dal punto di vista dell'audience, rimanendo leggermente al di sotto rispetto alle scorse edizioni, ma mantenendosi sostanzialmente costante rispetto alle scorse settimane. Ieri sera Alfonso Signorini e inquilini litigiosi hanno tenuto davanti allo schermo 3,1 milioni di spettatori, raggiungendo il 18,5% di share. Il momento che ha fatto registrare il picco massimo? Naturalmente l'acceso confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini.

Ieri sera, però, non è andata molto meglio neppure alla fiction RAI La guerra è finita, in onda con la seconda puntata: dopo un buon esordio la scorsa settimana, con 4,8 milioni di spettatori e 21 punti di share, la fiction con Isabella Ragonese e Michele Riondino ha vinto la gara degli ascolti anche nella seconda settimana di programmazione ma di pochissimo. In occasione del nuovo episodio, sono stati 4, 28 milioni gli italiani che hanno preferito sintonizzarsi su Rai1, facendo segnare così 18,4 punti di share.

Da segnalare anche l'esordio del canale Mediaset dedicato al cinema italiano, Cine34, che, con Amarcord di Federico Fellini, fa segnare 327.000 spettatori e l'1,4% di share.