Grande Fratello Vip 2020: “Se non applaudivamo Antonella Elia ci cacciavano” denuncia uno spettatore

Al Grande Fratello Vip 2020 costringono il pubblico in studio ad applaudire Antonella Elia? Una testimonianza raccolta da Libero Quotidiano dimostrerebbe il trattamento privilegiato che il conduttore riserva alla showgirl.

Alfonso Signorini rischia di finire nei guai a causa di Antonella Elia. La showgirl sembra godere di un trattamento privilegiato, come se stesse seguendo un copione prestabilito dalla produzione. Il conduttore è sotto il fuoco di fila dei social che, al grido di #Signorinifuori, chiedono di rimuoverlo dalla conduzione del reality.

A gettare benzina sul fuoco arriva la testimonianza di uno spettatore presente in studio lunedì sera. Secondo questo racconto, riportato da Libero Quotidiano, il pubblico era costretto ad applaudire la Elia: "Oggi come ogni puntata ero tra il pubblico. Entriamo e un signore inizia a dirci che quando Antonella Elia avesse parlato noi dovevamo applaudire. E così è stato, un ragazzo due file dietro me ha fischiato ed è stato allontanato in malo modo da due persone in cappotto e sciarpa. Volevo dire a tutta la redazione di Grande Fratello, non vi vergognate nemmeno un po'?"

Contro la produzione si è schierato anche il marito di Fernanda Lessa, secondo Luca Zocchi, il conduttore, pur di proteggere Antonella Elia, ha offeso la moglie facendola passare per una strega voodoo: "Mi vergognerei fossi in tutti voi, peccato che non abbiate fatto vedere che la Elia e i video ce li ho io qua presenti - scrive Luca su Instagram - dicesse che Fernanda è indemoniata, perché di lei non lo avete detto? Cosa ha la Elia di così tanto diverso dagli altri? perché lei ha detto le stesse frasi o sbaglio?" Nella diretta di Lunedì Signorini ha ammonito Valeria Marini e Fernanda Lessa a non perseguitare la Elia, tirando addirittura in causa il suicidio di Mia Martini. Purtroppo Antonella parlando della modella brasiliana aveva detto "Non è che fa i riti voodoo? Io ci credo un pochino a queste cose", il conduttore lo avrà dimenticato ma il web ha la memoria lunga.