Grande Fratello 2019, Valentina Vignali eliminata: ecco i 4 finalisti

Il Grande Fratello 2019 ha decretato i suoi 4 finalisti ma ha anche eliminato Valentina Vignali, ovvero una delle concorrenti che hanno maggiormente animato un'edizione alquanto effervescente.

Oltre a Valentina Vignali gli altri eliminati sono Kiko Nalli e Michael Terlizzi. Per la cestista, che aveva dato spettacolo a pochi giorni dall'ingresso nella casa mostrandosi senza biancheria a favore di telecamere, però, l'inizio della semifinale è tutto in salita. Poco prima della puntata era infatti arrivata la notizia della diffida chiesta contro di lei da Francesca Cipriani, opinionista nei talk show condotti da Barbara D'Urso, che nel corso di queste settimane si è sentita spesso ingiuriata per il suo aspetto. La Vignali ha però ricevuto anche una grandissima sorpresa: quando esce dal confessionale si accorge che nella casa, solo per abbracciarla, è arrivato il fidanzato Lorenzo.

Senza sapere che, dopo ieri sera, avranno molto più tempo da passare insieme perchè i finalisti del Grande Fratello 2019 sono Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro. In nomination a contendersi l'ultimo posto per la finale sono rimasti Francesca De André, Erica Piamonte e Enrico Contarin. Per il verdetto bisognerà attendere lunedì 10 giugno.