Grand Hotel - Intrighi e passioni 3: da stasera su Canale 5 l'ultima stagione della serie spagnola

Al via stasera su Canale 5, alle 21:30 e in prima visione, Grand Hotel - Intrighi e passioni 3, terza e ultima stagione del period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna.

Anticipazioni della prima puntata

È scoppiata una bomba al Grand Hotel e Julio è ferito. Non appena si riprende, comincia a cercare Alicia, che non si trova da nessuna parte. Dopo aver parlato con Mateo, intuisce che l'hanno rapita. Nel frattempo arriva Maite, un'amica avvocato di Alicia, che con Julio e il Detective Ayala si mette sulle sue tracce. Nel frattempo qualcuno cerca di sbarazzarsi di Diego...

Ecco il promo dell'appuntamento di stasera, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d'eccezione: Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva in Hotel per aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González).

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un'epoca di eleganza e nobiltà, all'interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander, e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.