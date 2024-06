Grace Van Patten sarà Amanda Knox nella miniserie Hulu

Sarà Grace Van Patten a interpretare Amanda Knox nella nuova serie che verrà realizzata per Hulu. L'attrice ha ereditato il ruolo dalla collega Margaret Qualley che ha rinunciato al progetto destinato alla piattaforma di streaming a causa di impegni presi in precedenza.

I primi dettagli della serie

La miniserie sarà composta da otto episodi ed è stata creata da KJ Steinberg, mentre nel team della produzione ci sarà anche Monica Lewinsky, tramite la sua Alt Ending Productions.

Grace nella serie Nine Perfect Strangers

L'attrice Grace Van Patten, recentemente tra i protagonisti di Tell Me Lies e Nove Perfetti sconosciuti, avrà quindi il ruolo di Amanda Knox, di cui si racconteranno i 16 anni trascorsi affrontando l'accusa di essere stata coinvolta nell'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher mentre studiava in Italia, crimine avvenuto nella sera del 1° novembre 2007 nella città di Perugia.

Amanda ha trascorso quattro anni in carcere e aveva raccontato la sua storia anche in un'autobiografia e una docuserie prodotta per Netflix.

Amanda Knox: siamo tutti colpevoli

Il team della produzione

Lewinsky aveva annunciato lo sviluppo del progetto televisivo nell'autunno 2023, sottolineando che all'epoca non poteva condividere molti dettagli. Monica aveva dichiarato: "Vorrei che fosse già annunciato ma sono produttrice esecutiva di una miniserie su un'altra giovane donna che ha visto la sua vita demolita e fatta a pezzi davanti al mondo ma in qualche modo è riuscita a sopravvivere. Penso che sarà davvero potente".

Lewinsky è diventata involontariamente famosa in tutto il mondo negli anni '90 per la relazione clandestina avuta con il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, Bill Clinton, ha lavorato come produttrice esecutiva anche nella terza stagione di American Crime Story, che raccontò proprio la vicenda del Sexgate in Impeachment.