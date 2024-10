Google TV Streamer (4K): l'apparecchio per lo streaming in 4K è in offerta su Amazon

Su Amazon, attualmente parlando, potete trovare in sconto il Google TV Streamer (4K), apparecchio connesso con lo streaming casalingo in 4K HDR.

Scoprite l'evoluzione attuale dell'intrattenimento: il Google TV Streamer (4K) è qui per trasformare il vostro salotto in un cinema personale e molto di più! Con prestazioni rapidissime e un'interfaccia intuitiva, questo dispositivo di streaming è progettato per offrire accesso immediato e personalizzato ai vostri contenuti preferiti. Ogni dettaglio è pensato per un'esperienza di visione senza precedenti, grazie al supporto per il 4K HDR con Dolby Vision, che rende i colori più vibranti e le immagini realistiche. Ritrovare film, serie e programmi da tutte le tue piattaforme in un unico posto non è mai stato così semplice e veloce.

Ma non è solo questione di qualità visiva: il Google TV Streamer è dotato di un processore più veloce del 22% rispetto ai modelli precedenti e di una memoria raddoppiata, per garantirvi uno streaming fluido e affidabile. La funzione di ricerca vocale vi permette di esplorare contenuti, ottenere risposte rapide e persino controllare i dispositivi per la smart home, mentre un eventuale accoppiamento con gli altoparlanti Nest potrebbe diffondere la musica in tutta la casa.

Oggi, quindi, vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Google TV Streamer (4K) in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarlo a 112,06€ con uno sconto del 6% sul prezzo consigliato indicato (119,00€). Se interessati all'acquisto, o ad avere informazioni in più sul prodotto in questione, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Oltre alle suddette caratteristiche, sulla pagina Amazon dedicata al Google TV Streamer (4K) vengono pure specificate le condizioni richieste e i requisiti minimi per permettere all'apparecchio di funzionare al meglio. Fra queste viene riportato che richiede una TV dotata di una porta HDMI, un cavo HDMI 2.1, la rete Wi-Fi, un Account Google, una presa elettrica nelle vicinanze e un dispositivo mobile compatibile. Ovviamente per il 4K anche il vostro schermo deve essere compatibile con questa tecnologia e si richiede una connessione a internet a banda larga affidabile. Potete trovare tutti i dettagli sulla pagina Amazon del prodotto.