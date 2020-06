Gomorra: da stasera su TV8 torna la prima stagione della serie TV

Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con i primi episodi della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, torna da stasera sul canale in chiaro di proprietà di Sky e riavvolge il nastro fino a tornare al punto di partenza.

Quelli che andranno in onda stasera, infatti, saranno gli episodi 1 e 2 della stagione d'esordio, quelli in cui cioè, nel 2014 abbiamo fatto la conoscenza della famiglia Savastano, di alcuni protagonisti che ci hanno abbandonati lungo il cammino, ma soprattutto della "coppia d'oro del crimine organizzato", Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito), che, dopo una lunga pausa durata quanto la quarta stagione, vedremo ricomposta e più litigiosa che mai nella stagione 5 di Gomorra - La Serie (che dovrebbe andare in onda nel 2021).

Ripercorriamo nelle anticipazioni quanto, visto per la prima volta 6 anni fa, terrà ancora incollati migliaia di spettatori alla TV stasera: nell'episodio 1×1, Il clan dei Savastano, facciamo la conoscenza del clan camorrista dei Savastano, sotto comando di Pietro, un boss di Secondigliano, temuto e rispettato da tutti, uno dei più potenti e influenti della zona. Al fianco di Pietro ci sono molti uomini fidati, tra cui Ciro Di Marzio, "L'immortale", braccio destro del boss. É l'episodio 1×2, Ti fidi di me, che introduce Gennaro Savastano, detto Genny, figlio del boss Don Pietro, un ragazzo immaturo e superficiale. Genny si invaghisce di Noemi, la fidanzata del giovane boss di Casavatore mentre è ad una serata in discoteca insieme ad altri giovani criminali.