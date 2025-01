Golden Globe, Demi Moore e Colin Farrell tra i presentatori della serata

Sono stati ufficialmente annunciati in mattinata i nomi dei presentatori dell'82ma edizione dei Golden Globe. La cerimonia si svolgerà domenica 5 gennaio e sarà trasmessa in diretta da CBS.

A condurre la serata è stata chiamata la comica Nikki Glaser e proprio poche ore fa la Golden Globe Foundation, che dal 2024 ha sostituito la Hollywood Foreign Press Association, ha annunciato i nomi dei presentatori.

I presentatori dei Golden Globe 2025

La lista di coloro che presenteranno le varie categorie di premi con i relativi vincitori include star come Demi Moore, protagonista di The Substance, e Colin Farrell, che ha conquistato il pubblico nel 2024 con The Penguin.

Le altre star scelte in qualità di presentatori sono Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auliʻi Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O'Hara, Colman Domingo, Dwayne Johnson, Édgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis e Zoë Kravitz.

Netflix leader delle nomination ai Golden Globe e premio speciale a Viola Davis

Quest'anno, Netflix guida le nomination ai Golden Globe sia nelle categorie televisive che in quelle cinematografiche. Viola Davis riceverà il premio Cecil B. DeMille Award; nel corso della sua carriera ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista e un Golden Globe per Barriere.

Sinora ha ricevuto sei nomination ai Golden Globe, l'ultima per The Woman King nel 2022, film diretto da Gina Prince-Bythewood e interpretato anche da Lashana Lynch, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega.