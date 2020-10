Godzilla: debutta il mensile a fumetti con SaldaPress

Dopo lo straordinario successo di Godzilla - La guerra dei 50 anni di James Stokoe, che ha fatto risalire la temperatura a tutti i fan del più famoso kaiju in circolazione, SaldaPress ha deciso di rilanciar con un'uscita mensile dedicata a Godzilla, interamente a fumetti.

Oggi 29 ottobre debutta infatti in edicola e in fumetteria un nuovo mensile, interamente dedicato alle storie ai fumetti di Godzilla, una novità che ha giù suscitato grandissimo entusiasmo tra i fan. Si parte con Giganti & Gangster, una mini-serie spettacolare, scritta e disegnata da due fuoriclasse del fumetto internazionale come John Layman - Chew, Outer Darkness - e Alberto Ponticelli - Second Sight, Blatta - che hanno prestato tutto il loro talento a una storia piena di colpi di scena.

Il detective Makoto Sato sta facendo di tutto per abbattere il sindacato criminale Takahashi. Gli sforzi di Sato gli fanno guadagnare un viaggio di sola andata verso un paese tropicale. Quale paese? L'Isola dei Mostri! Per sopravvivere, Sato deve usare il suo ingegno e chiedere l'aiuto di alcuni amici molto insoliti. Oltre alla versione regular (euro 3,90), il numero 1 del mensile sarà pubblicato anche in edizione variant con cover di Geoff Darrow (euro 6), disponibile in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com. In più SaldaPress pubblicherà anche Godzilla #1 Monster Pack (euro 15,00), un bundle esclusivo contenente le due versioni REGULAR e VARIANT dell'albo, cinque stampe raffiguranti i più leggendari kaiju dell'universo di Godzilla e un poster monster-size (alto oltre 130 cm) con una fantastica illustrazione del "re dei mostri" dipinta dal talentuoso Bob Eggleton.

Infine, per i fan più accaniti sarà disponibile un'ulteriore versione variant dell'albo in tiratura ultra limitata e numerata (200 copie vendute solo nello shop del sito saldaPress) autografata dal bravissimo Alberto Ponticelli (euro 7,00).