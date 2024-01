Glynis Johns: l'interprete della signora Banks in Mary Poppins è morta, l'attrice aveva 100 anni

L'attrice Glynis Johns, conosciuta da tante generazioni per il suo ruolo in Mary Poppins, è morta il 4 gennaio 2024 all'età di 100 anni.

L'attrice, come confermato dal suo manager, si trovava in una casa di riposo di Los Angeles.

Un ruolo indimenticabile

L'attrice Glynis Johns aveva recitato per oltre 20 anni nel Regno Unito quando è stata scelta per recitare nel film Mary Poppins, ispirato ai libri di P.L. Travers. Walt Disney, dopo aver scoperto che era convinta di essere stata scelta per il ruolo della protagonista, ha cercato di farla felice chiedendo ai Sherman Brothers di ideare per lei un importante numero musicale, decidendo di trasformare la signora Banks in una suffragetta.

La carriera dell'attrice

Johns, in carriera, ha vinto un Tony Award per il suo ruolo di Desiree Armfeldt nello spettacolo di Broadway di Stephen Sondheim intitolato A Little Night Music. Nel 1960 l'attrice aveva inoltre ottenuto una nomination agli Oscar per la sua interpretazione in I nomadi.

Tra i suoi ultimi progetti ci sono il film C'eravamo tanto odiati con star Denis Leary e Kevin Spacey, arrivato nelle sale nel 1994, Un amore tutto suo con Sandra Bullock e Bill Pullman, e Superstar accanto a Molly Shannon, arrivato nei cinema nel 1999.

Glynis Johns aveva debuttato come attrice nel 1938, ottenendo i primi successi dopo un decennio con Miranda e Mad About Men.

L'attrice aveva recitato a lungo a teatro, con spettacoli in scena a Londra e a Broadway.

Per il piccolo schermo era stata protagonista della sitcom Glynis, prodotta da CBS, ed era apparsa anche in alcuni episodi di Batman, Cheers e La signora in giallo.