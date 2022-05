Giustizia per tutti: trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna Giustizia per tutti, la fiction con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: ecco la trama della terza e ultima puntata.

È arrivato il momento del gran finale per Giustizia per tutti: stasera su Canale 5, alle 21:45, andrà in onda la terza e ultima puntata della fiction con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

Come anticipa la trama dell'ultima puntata, Roberto aiuta il suo amico Fabio, sospettato dell'omicidio di una ragazza con cui aveva una relazione; ma il vero colpevole sembra difficile da scovare. Mentre il rapporto con Victoria vive una svolta molto significativa, Roberto si interessa al caso di un docente universitario accusato della morte di una studentessa. L'uomo è stato anche il professore di Victoria e lei sembra affranta per l'accaduto.

Roberto cerca di recuperare definitivamente il rapporto con la figlia mentre assiste ad una svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice. Grazie all'aiuto di Daniela si trova a un passo dalla verità. C'è però chi continua a seguirlo minaccioso da vicino: qualcuno che intende impedire che un grave segreto venga svelato e incastri inaspettati colpevoli.

Ecco il promo del gran finale, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Nel cast anche Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, "Giustizia per Tutti" è ambienta nella città di Torino, location esclusiva delle riprese della serie. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stato supportato dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte.