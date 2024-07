Giuseppe Tornatore, Agnieszka Holland e James Gray in giuria a Venezia 2024

Annunciata la giuria che si occuperà di assegnare il palmares alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Come anticipa Variety, l'italiano Giuseppe Tornatore affiancherà i colleghi James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Julia von Heinz e l'attrice cinese Zhang Ziyi sotto la guida della Presidente Isabelle Huppert.

Il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali saranno annunciati e consegnati durante la cerimonia di chiusura dell'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sabato 7 settembre sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

I premi

La Giuria di Venezia 2024 assegnerà ai lungometraggi in Concorso - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi ufficiali: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d'Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

Da quanto anticipato finora, a inaugurare la Mostra sarà Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, atteso seguito del cult del 1988 con Michael Keaton e Winona Ryder, che verrà presentato Fuori Concorso. Il programma completo di Venezia 2024 verrà annunciato il 23 luglio durante la conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e su altri canali della Biennale, come il profilo ufficiale Youtube.