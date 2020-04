Giuseppe Conte in diretta oggi: dove vederlo in TV e in streaming

Giuseppe Conte tra poco in diretta per aggiornare i cittadini sul Consiglio Europeo appena concluso: ecco dove vederlo in TV e in streaming.

Giuseppe Conte sarà nuovamente in diretta, oggi alle 20:15 circa, per aggiornare i cittadini sull'esito del Consiglio Europeo appena concluso. Dove guardarlo in TV e in streaming? Sulle reti RAI, sui canali ufficiali di Palazzo Chigi e non solo.

Dove guardarlo in TV

Come per i precedenti interventi, la diretta di Giuseppe Conte dovrebbe essere trasmessa su Rai1 e sui canali all news come Rai News 24 (canale 48), SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre) e TgCom24 (canale 51). Dovrebbe essere dedicato spazio al discorso del Presidente del Consiglio anche su La7 e, probabilmente, su Rete 4 (ma non ne abbiamo conferma visto il poco preavviso con cui la diretta è stata comunicata).

Dove guardarlo in streaming

Oltre alle piattaforme delle suddette reti, la diretta sarà trasmessa anche attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi e, sempre intorno alle 20:15, attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte.