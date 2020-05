Giuseppe Conte in diretta oggi sul Decreto Rilancio: a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte, dopo il CdM delle 17:00, sarà in diretta per illustrare ai cittadini le novità del Decreto Rilancio: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming.

Giuseppe Conte diretta per una conferenza stampa stasera, per illustrare ai cittadini il nuovo Decreto Rilancio. A che ora e dove guardarlo in TV e in streaming? Alle 20:30 circa il Premier sarà in diretta sui suoi canali social ufficiali, su quelli di Palazzo Chigi e non solo.

A che ora

La conferenza stampa in diretta è arrivata un po' a sorpresa e non annunciata, alle 20:30, dopo il CdM, iniziato alle 17:00, sul Decreto Rilancio.

Dove vederlo

In TV la conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte sarà trasmessa su Rai1 (con uno spazio speciale all'interno del Tg1) e Rai News 24 (canale 48). Mediaset coprirà la conferenza stampa con la diretta di TgCom24 (canale 51), ma la diretta dovrebbe trovare spazio anche su Canale 5, all'interno del TG5, e su Rete 4. Diretta certamente trasmessa anche da La7 e da SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre).

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle suddette reti (Raiplay, Mediaset Play, La7), la diretta sarà trasmessa anche attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi e, sempre dalle 20:30, attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte.