Giuseppe Conte in diretta oggi dalla Camera dei Deputati: a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte parlerà oggi in diretta dalla Camera dei Deputati per chiedere la fiducia in seguito alla crisi di governo innescata da Italia Viva di Matteo Renzi: a che ora e dove vedere il discorso.

A che ora

Giuseppe Conte è atteso nell'aula di Montecitorio alle 12:00 in punto. Il premier offrirà un patto di legislatura, da cui sarà naturalmente escluso il partito di Matteo Renzi. Che ora sembra più lontano che mai anche dal PD.

Pare, tuttavia, che Conte voglia escludere un pubblico "j'accuse" per il senatore di Rignano, che verrà invece richiamato a posizioni di responsabilità, soprattutto ora che c'è in gioco, come mai probabilmente dal secondo dopoguerra, la tenuta non solo del Governo ma del Paese intero, stremato dalla pandemia.

Dove vederlo

In TV il discorso di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati sarà trasmesso in diretta su Rai1 dalle ore 12:00 fino alle 17:30 circa. Questo farà sì che per la giornata di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, saranno sospesi tanto È sempre mezzogiorno, il programma quotidiano di Antonella Clerici, tanto la soap Il Paradiso delle Signore. Entrambi dovrebbero riprendere con la programmazione ordinaria già a partire da domani.

In streaming sarà possibile seguire sulla piattaforma (Raiplay nella sezione "Dirette". Il discorso alla Camera del premier sarà trasmesso anche attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte, attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi e attraverso il canale YouTube della Camera dei Deputati.

Su Facebook è prevista la diretta anche da parte delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa.