Giuseppe Conte cita Nanni Moretti: "Il centrodestra? Mi ricorda Ecce Bombo" (Video)

In Spagna per un incontro con il suo omologo Pedro Sanchez, Giuseppe Conte ha ironizzato sul comportamento del centrodestra citando il Nanni Moretti di Ecce Bombo.

Nanni Moretti non poteva sapere che un giorno il suo Ecce Bombo sarebbe servito come paragone a Giuseppe Conte, ma così è stato, poche ore fa, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Rispondendo alle domande dei giornalisti durante il punto stampa congiunto, Giuseppe Conte ha risposto proprio così a chi chiedeva aggiornamenti sull'incontro previsto domani a Palazzo Chigi: "C'è un po' di difficoltà adesso a concordare con l'opposizione un tempo e un luogo per confrontarsi. Mi abbandono a una citazione cinematografica di Nanni Moretti, ma non vorrei sbagliare, da Ecce Bombo: 'mi si nota di più se lo faccio a Chigi o a Villa Pamphili, se lo faccio più istituzionale o poco istituzionale, mi si nota di più se lo facciamo in streaming o solo con rappresentazione fotografica?".

Il premier ha infatti invitato i leader dell'opposizione a prender parte, domani, a un tavolo di confronto sulle tante delicate questioni ancora aperte, incassando il 'sì', ma...' di Giorgia Meloni, e il 'no' categorico di Matteo Salvini che, a quanto dichiarato, ha di meglio da fare. In definitiva: difficilmente citazione più calzante.

Nonostante il timore di sbagliare, Giuseppe Conte ricordava proprio bene: la frase evocata - "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?" - è tratta proprio da Ecce Bombo, secondo film di Nanni Moretti, datato 1978, suo primo vero successo, e resta ancora oggi una delle più famose e citate dalla filmografia del regista romano.