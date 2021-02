Giulietta Masina: Effetto Notte le dedica una puntata nel centenario della nascita

In occasione del centenario della nascita di Giulietta Masina, il programma Effetto Notte dedica una puntata all'attrice.

La vita di Giulietta Masina e il suo rapporto con Federico Fellini sono al centro del nuovo episodio di Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV2000, che andrà in onda stasera venerdì 19 febbraio alle ore 23.05.

L'appuntamento è stato ideato in occasione del centenario della nascita dell'attrice.

L'ospite in studio di questo episodio sarà Gianfranco Angelucci, scrittore, regista, giornalista ma soprattutto amico da sempre della coppia e autore del volume "Giulietta Masina", in cui svela ricordi ma anche aspetti inediti della personalità dell'attrice. Dal matrimonio giovanissima con Federico Fellini, ai ruoli iconici nei film La strada e Le notti di Cabiria che le hanno permesso di conquistare l'affetto del pubblico e la popolarità a livello internazionale.

La puntata di Effetto Notte darà inoltre ampio spazio al rapporto dell'attrice con la fede e al ruolo giocato dal padre Angelo Arpa come consigliere spirituale della coppia. La trasmissione ricorderà poi l'indimenticabile "Giulietta stop crying... Giulietta smettila di piangere" pronunciato da Fellini durante da Notte degli Oscar e gli ultimi giorni, nella preghiera, al capezzale del marito. Ma soprattutto la modernità di una figura simbolo capace di dare un chiaro messaggio anche alle donne di oggi.

Effetto Notte è trasmesso su Tv2000 (visibile sul digitale terrestre canale 28, canale 157 SKY, sulla piattaforma satellitare tivùsat al canale 18 e in streaming su www.tv2000.it)

Tutte le puntate, le interviste e gli incontri di Fabio Falzone si ritrovano sul sito di Effetto Notte, a questo indirizzo: www.tv2000.it/effettonotte.