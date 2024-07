Giulia Salemi è incinta, arriva l'annuncio con Pierpaolo Pretelli: si sono conosciuti durante il GFVIP5

Giorno di festa per i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la coppia nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha ufficializzato quello che i loro follower sospettavano da tempo. I due giovani oggi hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. La notizia è stata diffusa attraverso i profili Instagram dei due ragazzi che ora, come hanno detto, iniziano un nuovo capitolo della loro vita.

Il post condiviso da Giulia Salemi

Nella foto pubblicata sul social, la coppia che ha festeggiato da poco i tre anni di fidanzamento, l'influencer italo-iraniana, appare, giustamente, felicissima, altrettanto lui, che la bacia dolcemente sulla testa. Il pancione ora è visibile, e la gravidanza non si poteva più nascondere. Nella caption Giulia ha scritto un lungo messaggio, dove ha condiviso le emozioni di questi mesi.

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita - ha scritto l'ex voce del web del Grande Fratello - Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5

La scorsa settimana, i fan avevano notato l'assenza di Giulia al compleanno di Alberto De Pisis, il settimanale Chi ne aveva parlato in un post, poi modificato: "Tra gli assenti nominiamo Giulia Salemi, che stava poco bene, e Pierpaolo Pretelli, che era a Torino alla presentazione del musical Rocky che lo vedrà protagonista". Il social manager del magazine aveva cancellato la parte relativa allo stato di salute della beniamina dei prelemi, come si chiamano i fan della coppia su X.

Per Pierpaolo Pretelli si tratta del suo secondo figlio. L'ex concorrente di Tale e Quale Show è padre del piccolo Leonardo, il bambino nato nel 2017 durante la sua relazione con Ariadna Romero, la modella e showgirl di origini cubane ma naturalizzata italiana.