Giornate Professionali di Cinema: Margherita Vicario (Gloria!) e Neri Marcorè (Zamora) Premi ANEC per la regia

In attesa dell'arrivo delle Giornate Professionali di Cinema - Next generation, evento che si terrà a Sorrento da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre, sono stati annunciati due nuovi riconoscimenti alla regia che andranno a Margherita Vicario per Gloria! e a Neri Marcoré per Zamora.

Mercoledì 4 dicembre, alle ore 19,45 nella Sala Sirene dell'Hilton Sorrento Palace, saranno consegnati i "Premi ANEC Pietro Coccia" a due registi che, all'opera prima, hanno convinto pubblico e critica dopo essersi affermati come attori e musicisti:

Margherita Vicario, che ha visto il debutto del suo Gloria!, spumeggiante ritratto di giovani e trascurate musiciste nella Venezia del '700

Neri Marcoré, che debutta dietro la macchina da presa firmando i Zamora, una convincente commedia dolceamara ambientata nell'Italia del boom economico.

Entrambi i film sono stati distribuiti da 01 Distribution.

Neri Marcoré con i baffi

I tre film italiani più visti del 2024 durante le promozioni estive

Annunciati anche i tre vincitori del Biglietto d'Oro "Cinema Revolution", i film italiani più visti dal pubblico durante la campagna promozionale estiva del Ministero della Cultura, sviluppata dal 14 giugno al 14 settembre:

1° classificato - Campo di battaglia di Gianni Amelio (produzione Kavac, IBC Movie, One Art, Rai Cinema; distribuzione 01 Distribution) 2° classificato - Me contro Te il film - Operazione spie di Gianluca Leuzzi (produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film, Me contro Te Production; distribuzione Warner Bros. Pictures) 3° classificato - La vita accanto di Marco Tullio Giordana (produzione Kavac, IBC Movie, Rai Cinema; distribuzione 01 Distribution). Ai registi dei film sarà consegnata contestualmente la Chiave d'Oro.

Gli altri Biglietti d'Oro alle distribuzioni, alle produzioni e alle sale cinematografiche con i migliori risultati del periodo dicembre 2023-novembre 2024 saranno comunicati nelle prossime settimane. Il programma ufficiale della manifestazione sorrentina è disponibile sul sito ufficiale www.giornatedicinema.com .