Giorgio Diritti presenta in concorso a Venezia 2023 il suo nuovo film, Lubo

Il cinema italiano continua a essere protagonista a Venezia 2023 grazie a Giorgio Diritti e il suo film Lubo, uno dei due titoli in concorso nella giornata di giovedì.

Il programma odierno si concluderà invece con Daaaaaali!, la nuova divertente opera firmata da Quentin Dupieux.

I film in concorso

La prima delle due proposte in concorso nella giornata di oggi è Holly, diretto da Fien Troch. Al centro della trama c'è una quindicenne che rimane a casa da scuola. oco dopo nell'istituto scoppia un incendio in cui muoiono diversi studenti.

L'intera comunità, colpita dalla tragedia, si riunisce per cercare consolazione. Anna, una delle docenti, è affascinata dalla strana premonizione di Holly e la invita a far parte del suo gruppo di volontari. La sola presenza di Holly trasmette tranquillità, calore e speranza. Presto però tutti vogliono incontrarla e sentire l'energia catartica che emana da lei, chiedendo alla ragazza sempre di più.

Giorgio Diritti firma invece Lubo, la storia di un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell'esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un'invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di portare via i loro tre figli piccoli, che, in quanto Jenisch, sono stati strappati alla famiglia, secondo il programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada (Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse). Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.

Fuori concorso

Virginia Eleuteri Serpieri è la regista di Amor, un progetto ispirato alla sua vita e alla decisione presa dalla madre di suicidarsi. Gli abissi la inghiottono e la figlia Virginia, nel buio della notte, attraversa Roma: vuole trovarla e salvarla. Virginia deve attraversare le profondità delle acque, della storia, dei miti, delle sciagure e dei bagliori vitali di una Roma senza tempo. Così può vedere di nuovo sua madre che emerge dall'oscurità del Tevere per volare verso AMOR, "il pianeta della cura" circondato dall'acqua e dove le vie, le piazze, le fontane ricordano quelle di Roma e gli animali sono liberi di circolare.

Quentin Dupieux è invece regista e sceneggiatore di Daaaaaali!, film con star Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï, Didier Flamand, Romain Duris.

Sullo schermo si assiste ai surreali tentativi compiuti da un'aspirante giornalista francese di realizzare un film documentario sull'artista Salvador Dali.

Orizzonti

Nella sezione Orizzonti viene proposto Il paradiso brucia, film diretto da Mika Gustafson. In un quartiere operaio, in Svezia, le sorelle Laura (sedici anni), Mira (dodici anni) e Steffi (sette anni) se la cavano da sole, abbandonate ai loro dispositivi elettronici da una madre assente. Con l'estate in arrivo e senza genitori intorno, la vita è selvaggia e spensierata, vivace e anarchica. Ma quando i servizi sociali convocano un incontro, Laura deve trovare qualcuno che si spacci per la loro mamma, o le ragazze verranno date in affido e separate. Laura tiene segreta la minaccia per non preoccupare le sorelle più piccole ma, mano a mano che si avvicina il momento della verità, sorgono nuove tensioni, che costringono le tre sorelle a percorrere la sottile linea che divide l'euforia della libertà totale dalla dura realtà della crescita.

Le Giornate degli autori

L'ultimo film in concorso di questa edizione è la commedia The Summer with Carmen, diretto da Zacharias Mavroeidis, su due giovani intenti a scrivere il film della loro vita.

Alle Notti Veneziani viene invece proiettato Casablanca di Adriano Valerio, che segue la storia d'amore di Fouad e Daniela. L'uomo è il figlio dell'Imam di un quartiere popolare di Casablanca, è in Italia senza documenti da dieci anni e in attesa di cure mediche. Lei proviene da una famiglia dell'alta borghesia pugliese.