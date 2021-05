Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati: "Ora siamo felici" (FOTO)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati: a dare la notizia del matrimonio tra la conduttrice e il nuotatore è stato lo stesso Magnini con una foto condivisa sul suo profilo ufficiale su Instagram.

A sorpresa è arrivata oggi la notizia del matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Quest'ultima ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram e ha dichiarato: "Abbiamo detto sì. C'eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, cerano anche le mascherine. Ma c'era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita. Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e, davvero, non vedevamo l'ora".

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno anche una figlia di nome Mia. Lo scorso 25 aprile, Filippo Magnini ha condiviso alcune foto del battesimo della figlia Mia che, lo stesso giorno, ha compiuto anche 7 mesi.

Il nuotatore italiano ha dichiarato in quell'occasione: "Le tue ali sono già spuntate, il tuo volo sta per cominciare. Auguri piccola nostra Mia. Sei il nostro amore infinito".