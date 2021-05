Gillette Bomber & King: stasera su Italia 1 la partita speciale con Bobo Vieri e Daniele De Rossi

Stasera su Italia 1 appuntamento con Gillette Bomber & King, la partita organizzata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne: anche Bobo Vieri e Daniele De Rossi in campo.

Stasera su Italia 1 alle 21:30 andrà in onda la partita Gillette Bomber & King con Bobo Vieri e Daniele De Rossi: l'evento è stato organizzato per sensibilizzare tutti sul tema della violenza contro le donne.

L'incontro si giocherà allo 'Stadio dei Marmi' di Roma, la squadra dei Bomber sbarbati capitanata da Bobo Vieri affronta quella dei King con la barba curata capitanata da Daniele De Rossi, in una spettacolare sfida di calcio, otto contro otto con delle regole speciali. Divisi dalla barba ma uniti da un grande ideale: la lotta contro la violenza sulle donne.

È questo l'intento di Gillette, sponsor della manifestazione, uno dei brand più importanti nell'universo maschile, che scende in campo contro la violenza sulle donne a sostegno della "Fondazione Doppia Difesa", creata nel 2007 da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno e del progetto "Aula 162". Una partita che ha l'obiettivo di unire tutti gli uomini affinché facciano fronte comune contro un fenomeno tragico e sempre più diffuso

L'evento sarà condotto dalla "Iena" Veronica Ruggeri. La telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Ciccio Graziani. Arbitro della partita Graziano Cesari. Inviata per le interviste ai protagonisti Monica Bertini. Ospiti d'eccezione della serata: Michelle Hunziker, Giulia Bongiorno e Luca Argentero.

Nelle file delle squadre in campo, ci saranno tra gli altri giocatori presenti moltissime stelle del calcio italiano e internazionale come Francesco Totti, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Fabio Grosso, Luca Toni, Gianluca Zambrotta, Andrea Barzagli, Bernardo Corradi, Alessandro Matri e Claudio Marchisio.

L'evento "Gillette bomber & king: contro la violenza sulle donne" è anche digital. In streaming su SportMediaset e su Mediaset Infinity (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire il match in diretta, recuperarli in un secondo momento e rivedere i punti più interessanti.