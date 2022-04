Gilbert Gottfried è morto a 67 anni, il comico aveva dato voce al pappagallo Iago in Aladdin

L'attore e comico Gilbert Gottfried è morto all'età di 67 anni, dopo una carriera ricca di successi che lo hanno portato anche a dare voce a Iago, il pappagallo nel film animato della Disney Aladdin.

La notizia è stata confermata sulla pagina Twitter della star della comicità svelando che la causa della morte è una malattia contro cui stava lottando da molto tempo.

Il comunicato ufficiale dichiara: "Ci si spezza il cuore annunciare la morte del nostro amato Gilbert Gottfried dopo una lunga malattia. Oltre a essere la voce più iconica nel genere comedy, Gilbert è stato un marito, fratello, amico e padre dei suoi due giovani figli meraviglioso. Anche se oggi è una giornata triste per tutti noi, per favore continuate a ridere il più possibile in onore di Gilbert. Con affetto, la famiglia Gottfried".

Tra i primi a condividere la notizia c'è stato l'attore Jason Alexander che ha scritto: "Gilbert Gottfried mi ha fatto ridere in momenti in cui non era facile farlo. Che dono. Non lo conoscevo bene, ma amavo quello che ha condiviso con me. I miei migliori auguri e sostegno alla sua famiglia".

Il comico e montatore Emery Emery ha invece commentato: "Nella mattina in cui sto distribuendo il mio ultimo film, scopro che il mio amico e collega Gilbert Gottfried è morto. Sono così triste. Gilbert mi ha cortesemente prestato la sua voce per il progetto Science Fiction e mi mancherà sempre, ma non lo dimenticherò mai. Questo è il suo contributo esilarante".

Tra le sue apparizioni televisive più conosciute ci sono Saturday Night Live, The Cosby Show, Married... With Children, e Night Court. Tra i suoi progetti come doppiatore, invece, ci sono Aladdin, The Ren & Stimpy Show, Duckman, Superman: The Animated Series, The Fairly OddParents, Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob SquarePants.

Parlando di come aveva dato voce al pappagallo Iago nel film Aladdin, l'attore aveva spiegato che gli animatori avevano potuto catturare le sue espressioni mentre registrava le sue battute, inserendole nel film per dare vita al simpatico pennuto. Il fedele compagno di Jafar era persino riuscito a far ridere Robin Williams e in più occasioni i produttori avevano dovuto ammonirlo: "Ovviamente, di tanto in tanto, mi fermavano e mi dicevano 'Questo è un film Disney. Non possiamo realmente usare quella parola'".