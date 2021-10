Gianna Nannini è lesbica? Il suo coming out in un'intervista

Gianna Nannini, durante un'intervista recente del Corriere della Sera, ha fatto coming out, un termine che lei stessa ha dichiarato di odiare profondamente: "Al termine 'coming out', che ghettizza, ho sempre preferito la parola 'libertà'. Alla parola 'gay' preferisco 'fr**io'. Chi è libero nel linguaggio è libero dentro".

Una foto di Gianna Nannini

La celebre rocker toscana ha rivelato di essere pansessuale durante l'intervista, mettendo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni relative al suo orientamento sessuale: "Ho sempre rivendicato la mia libertà. La mia prima volta è stata con un campione di moto. Fu bello: lui sapeva come fare. Il primo fidanzato mi aveva lasciato a 14 anni, al mare: un dolore terribile. Ma con lui solo baci e balli lenti."

Una grintosissima Gianna Nannini in concerto

"Il bello impossibile della celebre canzone? Un uomo stupendo, indubbiamente, ma dall'odore sgradevole... e pensare che il titolo dell'album era Profumo. In quel periodo non avevo storie importanti: capitava ogni tanto, in tournée. Ho amato uomini e donne, sono pansessuale. Per me l'amore è consonanza di spirito, che è molto più importante del sesso. Di solito l'amore è possessivo; io credo nell'Amore gigante, come il titolo di un altro disco." Ha continuato la cantante.

Gianna Nannini: sua figlia e la compagna che ha sposato

Gianna Nannini ha concluso l'intervista parlando del presente e della sua vita in Inghilterra, menzionando anche sua figlia e sua moglie: "Vivo a Londra da molto tempo ormai, sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant'anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare."