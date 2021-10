Gianluigi Gualtieri: il giornalista del Tg5 si è spento all'età di 59 anni

Gianluigi Gualtieri è morto all'età di 59 anni dopo una lunga malattia di cui ancora non sappiamo niente: quasi trent'anni fa il giornalista, caporedattore e conduttore televisivo italiano era stato uno tra i primi ad entrare a far parte della squadra del Tg5 nel 1992.

Gualtieri, descritto da tutti come un "uomo e un giornalista perbene, vulcanico, ironico e generoso", lascia due figli. La terribile notizia è stata data dal direttore del Tg5 Clemente Mimum che ha scritto sul proprio account Twitter: "Se n'è andato il nostro Gianluigi, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo".

In un secondo momento Mimum ha voluto esprimere il proprio dolore attraverso un'altra dichiarazione rilasciata per LaPresse: "È stato un ottimo giornalista e un collega che faceva squadra come pochi. Le sue doti? Capacità professionale, stile e gentilezza".

Nelle ultime ore si stanno susseguendo molti messaggi di addio sulla pagina Facebook del giornalista e la conduttrice Cesara Buonamici ha ricordato il collega con le seguenti parole: "Gualtieri ci ha lasciati oggi dopo una lunga malattia. Era un bravo giornalista, uomo per bene e carissimo amico. Alla sua famiglia va l'abbraccio di tutti noi".