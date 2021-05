Gianluca Ciardelli, giornalista e autore RAI, fermato per l'omicidio della moglie

Gianluca Ciardelli, giornalista e autore RAI, è stato fermato dai carabinieri come principale sospettato per l'omicidio della moglie. L'uomo era già da tempo in cura per problemi psichiatrici.

La morte di Lorella Tomei, 63 anni, risale alla notte tra il 24 e il 25 maggio 2021. Poco prima dell'una di notte il figlio della coppia ha allertato le forze dell'ordine con la richiesta di un intervento nell'appartamento di via Draconzio, in zona Medaglie d'oro a Roma. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per poter entrare nell'abitazione dove, nonostante i ripetuti tentativi, nessuno rispondeva. Quando la porta di quella casa in via Draconzio si è finalmente aperta, gli agenti si sono trovati spettatori di un macabro spettacolo: Lorella Tomei giaceva nel letto, ormai cadavere, con il marito, Gianluca Ciardelli, 61 anni, seduto accanto.

A uccidere la donna sono stati i colpi, inferti con inaudita violenza, al volto e alla testa.

Per l'omicidio è stato subito fermato il Ciardelli, trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Santo Spirito e poi ricoverato nel reparto di psichiatria del San Filippo Neri. Il sospetto è che abbia ucciso sua moglie e abbia avvisato il figlio solo in un secondo momento, facendo credere si trattasse di un malore.

Figlio di una segretaria del fondatore della loggia P2 Licio Gelli, Gianluca Ciardelli è iscritto all'ordine dei giornalisti della Toscana. Autore TV e aiuto regista in RAI, dopo aver esordito nella squadra di autori di Linea Blu, la sua carriera era proseguita con Linea Verde e Linea Bianca. Nel 2005 era stato assunto nell'azienda del servizio pubblico, non senza polemiche in quanto, si disse, fortemente spinto dall'area di centrodestra.

Già da tempo in cura per problemi psichiatrici, nel 2019 si era reso protagonista delle cronache per aver fatto scattare i protocolli antiterrorismo in piazza San Pietro, dove era entrato a tutta velocità in sella a uno scooter urlando frasi senza senso.