Ghost of Tsushima: Legends diventerà un anime grazie a Crunchyroll

Il videogioco Ghost of Tsushima: Legends verrà adattato in un anime grazie a Crunchyroll, Aniplex, Sony Music e PlayStation Productions.

Il videogioco Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions e la sua esperienza cooperativa multigiocatore Legends, ispirata alle fiabe e alla mitologia del Giappone, saranno alla base di un nuovo anime che verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Crunchyroll, Aniplex, Sony Music e PlayStation Productions.

L'annuncio è stato compiuto nell'ambito della conferenza stampa del CES (Consumer Electronics Show) di Sony Group Corporation a Las Vegas.

I dettagli dell'anime di Ghost of Tsushima

Il nuovo anime sarà prodotto in collaborazione con Aniplex, lo studio dietro a serie famose in tutto il mondo come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling e Sword Art Online. L'adattamento di Ghost of Tsushima sarà diretto dal regista Takanobu Mizuno, con Gen Urobuchi (NITRO PLUS) al lavoro sulla composizione della storia, mentre l'animazione è di KAMIKAZE DOUGA. Insieme, il team proporrà con Ghost of Tsushima: Legends l'estetica tradizionale dei samurai, con una narrazione cinematografica e immagini di grande impatto. Sony Music sarà inoltre il partner strategico per la musica e la colonna sonora della serie.

Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll, ha dichiarato: "Questo progetto testimonia la sinergia creativa all'interno della famiglia Sony, unendo l'esperienza di PlayStation Studios e PlayStation Productions, il team creativo di Sucker Punch Productions e Aniplex, l'iconico roster di artisti globali di Sony Music e l'impronta di marketing e distribuzione globale di Crunchyroll, orientata ai fan. L'anime di Ghost of Tsushima offrirà ai fan un modo nuovo ed entusiasmante di vivere il gioco in uno stile anime che sarà audace e innovativo".

Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions ha aggiunto: "Dopo aver già dimostrato l'immensa qualità e versatilità delle nostre Ip del mondo gaming attraverso molteplici progetti cinematografici e televisivi di successo, non potremmo essere più entusiasti di annunciare il nostro primo adattamento anime. Il mondo ricco e coinvolgente di Ghost of Tsushima e la sua fantastica modalità Legends, basata sulla mitologia giapponese, costituiscono la tela perfetta per questo progetto, e Aniplex è il partner ideale per tradurre il videogioco di successo di Sucker Punch Productions in una nuova straordinaria serie anime".

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Tom Mackay, Presidente di Premium Content, Sony Music Entertainment, ha infine sottolineato: "Siamo entusiasti di creare nuove opportunità di coinvolgimento dei nostri artisti con una IP globale così incredibile. La musica gioca un ruolo fondamentale nell'esperienza di fruizione complessiva del pubblico e siamo entusiasti di lavorare al fianco dei nostri partner Sony per sviluppare contenuti interessanti per i fan di tutto il mondo".

La serie sarà trasmessa in esclusiva su Crunchyroll nel 2027. Ulteriori dettagli, tra cui il team creativo e il cast, saranno rivelati in futuro.

Cosa racconta Ghost of Tsushima

Il videogioco d'azione e avventura open-world è ambientato nel Giappone feudale, sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Fin dal suo debutto nel 2020, ha affascinato i giocatori di tutto il mondo con la sua grafica mozzafiato, i suoi combattimenti dinamici e la sua potente capacità narrativa. Il gioco ha venduto oltre 13 milioni di copie in tutto il mondo su console e PC, a partire dall'11 agosto 2024, e ha vinto numerosi premi, tra cui il Player's Voice Award ai The Game Awards 2020.