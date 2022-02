GFVIP: Soleil Sorge ad Alex Belli "hai detto di amarmi", Delia Duran "Basta cogli..e ti lascio"

Delia Duran, nella puntata del 31 gennaio del Grande Fratello Vip 6, ha deciso di lasciare Alex Belli dopo aver sentito la lettera che Soleil Sorge ha scritto a suo marito. La modella venezuelana ha scoperto che Alex le ha mentito dicendole che non aveva mai dichiarato il suo amore a Solei quando era nella casa. La Belli già due giorni fa si era tolto l'anello come segno di distacco dal marito.

Soleil Sorge, quando Giacomo Urtis è uscito dal reality, gli ha consegnato una lettera da dare ad Alex Belli, il contenuto della missiva è stato letto ieri nella diretta del programma, come si vede nella clip. L'influencer ha sottolineato come il rapporto tra lei e l'attore sia cresciuto nel tempo "abbiamo scoperto mille complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente. Ci siamo lasciati perdere in quella dannata parola, amore". Soleil ha poi scritto cosa le ha detto Alex sotto le coperte "ho seguito il mio bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me. Quel 'ti amo' nascosto dalle famose coperte, ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicino nel tentativo di recuperare la retta vita, di tornare alla tua vita, nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura".

Soleil nella lettera ha parlato del matrimonio tra Alex e Delia Duran, dando un consiglio al suo 'amico artistico' "per questo sento il bisogno di consigliarti una presa di posizione qualunque essa sia. Se il tuo e il vostro intento è di recuperare quanto di dignitoso c'è nel vostro matrimonio, ti chiedo di venire e portare via tua moglie con te, perché solo così potete riparare tutto. Con questi pensieri esco di scena, ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità. Sempre al tuo fianco, in attesa del tuo colpo di scena".

A questo punto è entrata in gioco Delia Duran, la modella ha raggiunto Soleil ed ha iniziato ad inveire contro Alex, accusandole di averle mentito, l'attore di CentoVetrine le aveva detto di non essersi mai dichiarato alla Sorge. "Solo ora scopro di questa dichiarazione d'amore perché Alex è stato bugiardo con me, Mi aveva detto di non averti mai detto che ti amava ", ha rivelato Delia. Che poi ha aggiunto "grazie a Soleil e stando qua ho già capito la risposta che volevo. Ed è questa, che era innamorato di lei. Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti".

Alex Belli ha cercato di far cambiare idea alla moglie dicendole "Ridicola, e sono ridicoli i teatrini che stai facendo. Ripigliati e lascia parlare la gente che non ascolti nessuno". Delia però non ha voluto sentire ragioni e gli ha detto "Basta, cogli..e., basta con questa tortura psicologica. Ho preso la mia posizione definitiva".