Akash Kumar contro Gaia Zorzi in diretta al GF Vip Party: “non ti conosco, non sei nessuno”

Lite al GF Vip Party tra Akash Kumar e Gaia Zorzi: l'ex naufrago non ha gradito il modo in cui la conduttrice lo ha presentato e l'ha attaccata pesantemente. Nonostante Giulia Salemi abbia provato a farlo ragionare Akash non si è fermato ed è stato tagliato fuori dalla regia.

Akash Kumar non riesce ad andare d'accordo con la famiglia Zorzi, nella sua breve esperienza all'Isola dei famosi aveva litigato con Tommaso Zorzi, opinionista del programma, ieri ha litigato con Gaia, co-conduttrice con Giulia Salemi del GF Vip Party, di cui l'ex naufrago è stato ospite.

Gaia, nell'introdurre di Kumar ha ricordato la sua breve permanenza al reality condotto da Ilary Blasi "Reduce dall'ultima Isola dei Famosi abbiamo ospite Akash Kumar, che è rimasto in gioco per ben, 5 o 8 giorni, non ricordo". L'ironia non è una cosa che appartiene ad Akash che subito ha cominciato ad inveire contro la Zorzi "Comunque ti volevo dire sette giorni, già hai sbagliato - e poi - Famiglia Zorzi, tu saresti la sorella di Tommaso? Non ti conosco, sai com'è. Conosco Giulia". Gaia dopo avergli ricordato che era nel suo programma gli ha risposto "Sai cosa abbiamo in comune io e te? Entrambi siamo famosi grazie a Tommaso. È pazzesca questa cosa", come si vede in questo video.

A questo punto Akash Kumar, come all'Isola dei Famosi, ha iniziato a sciorinare il suo curriculum da modello "io sono un modello di Armani, non è vero. Tommaso l'hanno reso famoso i social. Io sono un modello da quando avevo 5 anni. Quindi, non mi dire questa roba qua, è una cazz.ta". E poi, nonostante i tentativi di Giulia e Gaia di intervenire, ha continuato con il suo monologo: "forse ha dato un'immagine a te visto che non sei nessuno e stai a fare questa roba qua. Giulia Salemi ha fatto le sue cose, te invece non so chi sei. Ringrazia tuo fratello perché sei lì".

Ancora una volta la Salemi ha provato a farlo ragionare, sottolineando che quella di Gaia era solo una presentazione ironica, ma lui non si è fermato "all'isola si è parlato solo di me. Ho portato lo stile, mi hanno pregato per farmi restare ma io me ne sono andato". Gaia ha deciso di riprendere la vecchia polemica sul colore degli occhi di Akash, che secondo alcune voci sarebbero il frutto di un intervento chirurgico e gli ha detto "Ma non è che sei geloso di me perché ho gli occhi azzurri davvero?".

Giulia Salemi è intervenuta di nuovo per placarlo "Stai esagerando Akash, non mi piace il tono. Sei molto astioso" e Gaia ha chiesto alla regia se si poteva tagliare il collegamento: "Chiudiamo il collegamento con Akash? Si può regia? Che senso ha". Dopo poco gli autori hanno accontentato la Zorzi e chiuso il collegamento con Kumar.