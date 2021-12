GF Vip 6, Valeria Marini e Sophie Codegoni litigano per le pulizie “ho trovato anche la cacca nel bidet”

Durante un litigio per le pulizie Sophie Codegoni ha rivelato a Valeria Marini di aver trovato della cacca nel bidet: l'affermazione, che ha disgustato il pubblico che segue la diretta del programma, è arrivata alla fine di una discussione durante la quale la Marini si è lamentata delle condizioni igieniche della casa di Cinecittà.

Nei giorni scorsi i ragazzi di Amici, il talent di Maria De Filippi, sono stati puniti per aver lasciato le loro stanze in disordine, se lo stesso metro di giudizio dovesse essere usato per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 la casa di Cinecittà probabilmente si svuoterebbe. Il pubblico sui social ha notato che rispetto alle precedenti edizioni le stanze sono disordinatissime e anche l'igiene lascia a desiderare, la discussione tra Sophie Codegoni e Valeria Marini ha rafforzato queste impressioni.

La prima a sollevare il problema è stata l'ex diva de Il Bagaglino, la Marini ha richiamato la Codegoni che non ha rispettato il turno di pulizie, Valeria si è arrabbiata per aver trovato la cucina piena di piatti sporchi e unto dappertutto. "Stasera è un giorno particolare, tra due giorni i miei amici se ne vanno via e io volevo stare con loro invece che lavare i piatti", ha risposto la Codegoni riferendosi al fatto che il prossimo 13 dicembre quattro concorrenti potrebbero lasciare la casa rifiutando il prolungamento, ovvero Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani.

Valeria Marini, che come al solito preferisce dire le cose in faccia, ha sottolineato che lei ha già partecipato al reality e sa che la mancanza di pulizia a lungo andare diventa un motivo di litigio. Poi, come si vede in questa clip, rispondendo all'affermazione di Sophie, ha detto "no, mi spiace cerca di non rigirare la frittata Pronto? Connettiti, devi capire che devi rispettare il tuo turno delle pulizie, c'ero anche io quando abbiamo festeggiato i ragazzi".

Valeria Marini ha proseguito dicendo che la pulizia in una casa dove convivono tanta gente è anche una forma di rispetto. Sophie Codegoni allora ha raccontato a Marini che in questi mesi nella casa hanno raccolto di tutto e poi è scesa nel dettaglio: "noi abbiamo trovato la cacca nel bidet e dovevo pulirla io, quindi fidatevi, qui dentro ci sono altre persone con cui parlarne e non sono io. Sono quattro nomi che non faccio ma so benissimo chi fa la cacca nel bidet, chi non fa i piatti e chi lascia le cicche e non sono io. L'unica pecca che ho è che lascia la camera disordinata ma sulla pulizia sono molto precisa".