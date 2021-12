GF Vip 6, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassié: nuovo triangolo nella casa

Al Grande Fratello Vip 6 sembra tutto pronto per la nascita di un nuovo triangolo con nuovi protagonisti, ovvero Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Uno degli ultimi concorrenti entratati nel reality sembra essere intenzionato a creare una relazione il prima possibile ma al momento è conteso da 2 delle ragazze.

L'interesse per Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sembra iniziare a scemare, il presunto intreccio amoroso che ha tenuto banco nei primi mesi del reality, dopo l'uscita di Alex Belli, ha iniziato a perdere colpi e ora gli autori stanno tirando fuori dal cilindro un nuovo triangolo. Anche questa volta sono due donne a contendersi uno degli uomini della casa, ovvero Alessandro Basciano.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne questa volta sembra vestire i panni del tronista mentre Sophie Codegoni e Jessica Selassié sono le corteggiatrici che bramano la sua attenzione, senza escludere un inserimento di Soleil Sorge, una carta importante che gli autori potrebbero usare per testare la gelosia di Belli. Nel frattempo Alessandro sta agendo come la mela della discordia e già si vedono i primi risultati con la discussione che hanno avuto Sophie e Jessica e il successivo presunto chiarimento in sauna, con Manila Nazzaro e Valeria Marini a fare da testimoni.

Sophie, che solo nel dopo puntata di lunedì 20 dicembre ha rotto con Gianmaria Antinolfi, ha ammesso di provare un interesse per Alessandro ma solo fisico "non lo conosco mentalmente e forse è vero che ci cerchiamo con gli sguardi, cosa che comunque cerco di evitare sia per te che per Gianmaria". Dopo aver detto questo, come si vede nella clip, Sophie ha ascoltato la replica di Jessica che ha sottolineato come, sabato sera, ogni volta che lei si avvicina ad Alessandro, la Codegoni li raggiungeva e lo cercava: "Ho capito che ti piace vai avanti e va bene così", ha concluso la principessina.

Sophie Codegoni, dopo aver ribadito che Jessica per lei è come una sorella, ha raccontato tutta la conversazione ad Alessandro. I due si sono incontrati nella sauna e, come in una normale esterna di Uomini e Donne, si sono confidati i reciproci sentimenti con la Codegoni che ha spifferato per filo e per segno quello che le ha raccontato la sua "amica-sorella", come si vede in questa ultima clip. "Jessica ha un certo punto si è impuntata e ha detto 'non vedo l'ora che entri qualcuno perché voglio innamorarmi'", ha riferito Sophie.

I due poi hanno passato la nottata insieme sotto le coperte, sui social si scrive che sono stati ad un passo dal baciarsi, anche se questo non è ancora avvenuto, meglio rispettare i tempi televisivi, la prossima diretta del programma, prevista per il 27 dicembre, è ancora lontana.